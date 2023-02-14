Профит от каждого движения на бирже

Безопасность У нас нет доступа к вашим средствам. Мы используем API ключи для подключения бирж.

Стабильность Торговля работает без остановки 24 часа в сутки без необходиомсти установки дополнительных программ.

Без ограничений Предоставляем неограниченное количество ботов на любые торговые пары.

Разные режимы Готовые SMART решения для новичков и ручные настройки для продвинутых трейдеров

Скорость работы Боты не становятся в очередь, чтобы выбрать торговую пару, а работают параллельно. Меньше ожидания – больше доход.