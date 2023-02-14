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Экосистема управления криптоактивами
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3 дня пробного периода и 25 USD на счет для оплаты комиссии или подписки
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Полный функционал для работы с криптовалютой
Торговые боты
Агрегатор кошельков
Торговый терминал
Профит от каждого движения на бирже
Мы предлагаем проверенные стратегии для автоматизации торговли на крупнейших биржах. Используйте их или настройте свою.
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Все под рукой
Предоставляем безопасное управление активами в одном месте. Некастодиальный принцип работы агрегатора дает быстрый доступ к средствам, при этом никто кроме вас не может распоряжаться балансом.
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Профи не теряют ни секунды
Мгновенное переключение между биржами в понятном интерфейсе. Одновременная торговля в 20 биржах без ограничений. Безопасно и просто.
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Управление торговлей из одного приложения
Любимой биржи нет в списке? Напиши нам, и мы подключим её к экосистеме
Тарифы на наши услуги
Комиссия или подписка? Нет никакой разницы. Доступ к полному функционалу бота включен во все тарифы.
Бессрочный
$
0
25% с дохода
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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1 месяц
$
50
($1.66/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
Подключить
3 месяца
$
135
($1.5/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
Подключить
6 месяцев
$
250
($1.38/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
Подключить
9 месяцев
$
320
($1.18/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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12 месяцев
$
360
($1/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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Мы собрали опыт сотен криптотрейдеров, чтобы создать ведущего бота
Безопасность
У нас нет доступа к вашим средствам. Мы используем API ключи для подключения бирж.
Стабильность
Торговля работает без остановки 24 часа в сутки без необходиомсти установки дополнительных программ.
Без ограничений
Предоставляем неограниченное количество ботов на любые торговые пары.
Разные режимы
Готовые SMART решения для новичков и ручные настройки для продвинутых трейдеров
Скорость работы
Боты не становятся в очередь, чтобы выбрать торговую пару, а работают параллельно. Меньше ожидания – больше доход.
Поддержка
Повседневная поддержка разработчиков и коллег в приложении и социальных сетях.
Частые вопросы
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Индикатор RSI
Индикатор CCI
Индикатор Stoch
Индикатор ADX
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22.02.2023
Долгосрочные прогнозы криптовалют - чего ожидать в ближайшее десятилетие
20.02.2023
Биржи, доступные для россиян в 2023 году
18.02.2023
Хроника криптовалюты в фактах и лицах - как и с чего все начиналось
16.02.2023
Последствия криптозимы - почему компаниям пришлось расставаться со своими сотрудниками.
14.02.2023
План регулирования криптоактивов от министерства финансов Великобритании
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