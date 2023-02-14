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Экосистема управления криптоактивами
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3 дня пробного периода и 25 USD на счет для оплаты комиссии или подписки

Полный функционал для работы с криптовалютой

Профит от каждого движения на бирже

Мы предлагаем проверенные стратегии для автоматизации торговли на крупнейших биржах. Используйте их или настройте свою.
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Управление торговлей из одного приложения

Любимой биржи нет в списке? Напиши нам, и мы подключим её к экосистеме

Тарифы на наши услуги

Комиссия или подписка? Нет никакой разницы. Доступ к полному функционалу бота включен во все тарифы.
Бессрочный
$025% с дохода
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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1 месяц
$50 ($1.66/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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3 месяца
$135 ($1.5/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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6 месяцев
$250 ($1.38/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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9 месяцев
$320 ($1.18/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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12 месяцев
$360 ($1/день)
Доступ к торговым ботам
Доступ к агрегатору кошельков
Доступ к терминалу
Без комиссий
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Мы собрали опыт сотен криптотрейдеров, чтобы создать ведущего бота

Безопасность

У нас нет доступа к вашим средствам. Мы используем API ключи для подключения бирж.

Стабильность

Торговля работает без остановки 24 часа в сутки без необходиомсти установки дополнительных программ.

Без ограничений

Предоставляем неограниченное количество ботов на любые торговые пары.

Разные режимы

Готовые SMART решения для новичков и ручные настройки для продвинутых трейдеров

Скорость работы

Боты не становятся в очередь, чтобы выбрать торговую пару, а работают параллельно. Меньше ожидания – больше доход.

Поддержка

Повседневная поддержка разработчиков и коллег в приложении и социальных сетях.

Частые вопросы

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Индикатор RSI

Индикатор CCI

Индикатор Stoch

Индикатор ADX

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22.02.2023
Долгосрочные прогнозы криптовалют - чего ожидать в ближайшее десятилетие
20.02.2023
Биржи, доступные для россиян в 2023 году
18.02.2023
Хроника криптовалюты в фактах и лицах - как и с чего все начиналось
16.02.2023
Последствия криптозимы - почему компаниям пришлось расставаться со своими сотрудниками.
14.02.2023
План регулирования криптоактивов от министерства финансов Великобритании

Просто. Анонимно. Без стресса.

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